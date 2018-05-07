Путин пообещал, что россияне будут жить лучше

Россия будет могущественной, а люди будут жить лучше. Такое обещание дал Владимир Путин на церемонии в Кремле. Несколько минут назад он произнес присягу на верность народу, передает телеканал «МИР 24».

Избранный президент отправился в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии — из своего кабинета в корпусе номер один. Перед зданием его ждал автомобиль отечественного производства проекта «Кортеж». Как рассказал ТАСС источник, близкий к организации церемонии, автомобиль прошел все необходимые испытания.

С первым ударом курантов, под специально написанную к церемонии музыку Владимир Путин прошел через Георгиевский и Александровский залы и поднялся к трибуне. Председатель Конституционного суда попросил избранного главу государства принести присягу, тот положил правую руку на Конституцию и произнес текст. В нем ровно 33 слова.

Председатель Конституционного суда объявил о вступлении президента в должность и вручил ему символы власти. В зале прозвучал гимн России, а над резиденцией подняли дубликат штандарта президента. После этого глава государства выступил с обращением к гражданам.

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям, нашему отечеству. Для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. И еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой. В этой поддержке вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше», — заявил Путин.

Для Владимира Путина это четвертая церемония вступления в должность президента страны. Впервые он возглавил Россию в 2000 году, в 2004 году был переизбран. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева , Путин занял должность премьер-министра страны. В 2012-м он вновь стал главой государства, а в этом году выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали 56 миллионов 400 тысяч избирателей.

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