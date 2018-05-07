Россия должна быть современной и динамичной, заявил Путин

Россия должна быть современной и динамичной, наращивать лидерство, заявил вступивший в должность президента Российской Федерации Владимир Путин

"Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно", — сказал Путин на церемонии инаугурации в понедельник.

Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.