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«Россия должна быть современной и динамичной»
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Россия должна быть современной и динамичной, заявил Путин 

РИА Новости 2 часа назад
Россия должна быть современной и динамичной, наращивать лидерство, заявил вступивший в должность президента Российской Федерации Владимир Путин.
"Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно", — сказал Путин на церемонии инаугурации в понедельник.
Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
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