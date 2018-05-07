СМИ впервые показали приемную Путина и «коридоры власти» в Кремле

Журналисты показали, что Владимир Путин за несколько минут до инаугурации находится в своем рабочем кабинете в Сенатском корпусе Кремля. Ему поступил телефонный сигнал о том, что к церемонии все готово, и глава государства поднялся из-за стола, надел пиджак и направился к выходу.

Зрителям показали не только кабинет президента, хорошо известный по кадрам официальной хроники, но и его приемную. Главу государства при выходе из кабинета проводил рукопожатием его референт, а дальше последовали кадры коридоров, как их назвали журналисты, высшей российской власти. Именно по ним Путин ходит с работы и на работу.

После Путин с кортежем пересек Ивановскую площадь на президентском автомобиле отечественного производства. Он поднялся по лестнице Кремлевского дворца под фанфару «Наш президент», написанную специально для инаугурации и принес присягу, поклявшись при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.