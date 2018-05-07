Ещё
СМИ впервые показали приемную Путина и «коридоры власти» в Кремле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ впервые показали приемную Путина и «коридоры власти» в Кремле 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Церемония инаугурации началась с того, что место на подиуме в зале Кремлевского дворца заняли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Журналисты показали, что Владимир Путин за несколько минут до инаугурации находится в своем рабочем кабинете в Сенатском корпусе Кремля. Ему поступил телефонный сигнал о том, что к церемонии все готово, и глава государства поднялся из-за стола, надел пиджак и направился к выходу.
Зрителям показали не только кабинет президента, хорошо известный по кадрам официальной хроники, но и его приемную. Главу государства при выходе из кабинета проводил рукопожатием его референт, а дальше последовали кадры коридоров, как их назвали журналисты, высшей российской власти. Именно по ним Путин ходит с работы и на работу.
После Путин с кортежем пересек Ивановскую площадь на президентском автомобиле отечественного производства. Он поднялся по лестнице Кремлевского дворца под фанфару «Наш президент», написанную специально для инаугурации и принес присягу, поклявшись при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стали известны планы Путина после инаугурации Россия напомнила Украине, что контролирует керченский пролив Активист штаба Навального в Краснодаре арестован на 10 суток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина490
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели282
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение