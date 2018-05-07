Режиссер Карен Шахназаров: Я доверяю Владимиру Путину

Народный артист России пожелал президенту реализовать задуманную программу.

Режиссер Карен Шахназаров рассказал, что был доверенным лицом Владимира Путина во время его предвыборной кампании.

— А это означает, что я ему доверяю, — подчеркнул народный артист СССР. — Перед выборами Владимир Владимирович ознакомил нас со своей Программой, и если она будет реализована, это будет замечательно, и нашу страну ждет огромный прорыв вперед во всех направлениях и сферах. Я бы не стал торопить Владимира Владимировича, навязывать ему советы, дальнейшие действия. Пока нужно успокоиться с советами, с шумихой вокруг победы. У президента есть Программа, и я желаю ему одного — реализовать эту Программу. Мне она показалась убедительной и необходимой.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Трансляция «ВМ»

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