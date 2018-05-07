Артиллерийский салют из 30 залпов был дан в честь президента РФ

Церемония инаугурации президента России завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов, передает РИА Новости

Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принес присягу перед народом России , вступил в должность президента страны. После церемонии инаугурации президент вышел на Соборную площадь Кремля.

В это же время артиллеристы двух батарей московской комендатуры дали салют из 18 орудий. Со стороны Кремлевской набережной было сделано 30 залпов — максимальное количество в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является также и верховным главнокомандующим ВС РФ.