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Артиллерийский салют из 30 залпов был дан в честь президента РФ
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Артиллерийский салют из 30 залпов был дан в честь президента РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Церемония инаугурации президента России завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов, передает РИА Новости.
Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принес присягу перед народом России, вступил в должность президента страны. После церемонии инаугурации президент вышел на Соборную площадь Кремля.
В это же время артиллеристы двух батарей московской комендатуры дали салют из 18 орудий. Со стороны Кремлевской набережной было сделано 30 залпов — максимальное количество в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является также и верховным главнокомандующим ВС РФ.
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