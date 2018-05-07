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Владимир Путин сравнил Россию с птицей Феникс 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: РИА Новости
На протяжении своей более чем тысячелетней истории Россия неоднократно переживала тяжелые периоды и каждый раз выходила из кризиса и достигала новых высот, так будет и впредь, уверен президент России Владимир Путин.
В своей речи на церемонии инаугурации он отметил, что сейчас "не все восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери и сложности преодолены", а жизнь ставит перед народом России "новые вызовы, новые непростые задачи".
"Времени на раскачку нет, но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу", — сказал президент, добавив, что трудности становились для страны "новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед".
"Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы — одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи", — заявил Путин. "И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны", — добавил он.
"Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах", — заключил глава государства.
7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. В соответствии с Конституцией он принес присягу народу России в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда РФ.
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