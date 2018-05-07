Сергей Ситников принял участие в инаугурации Владимира Путина

Губернатор Сергей Ситников принял участие в инаугурации Президента , узнал KOSTROMA.TODAY. Она прошла в Большом Кремлевском дворце.

Всего на инаугурацию приглашено 5 тысяч человек.