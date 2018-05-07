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Сергей Ситников принял участие в инаугурации Владимира Путина
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Сергей Ситников принял участие в инаугурации Владимира Путина 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Губернатор Сергей Ситников принял участие в инаугурации Президента, узнал KOSTROMA.TODAY. Она прошла в Большом Кремлевском дворце.
Кроме главы области, в Кремль также отправились: член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев, доверенные лица, работавшие в региональном штабе избранного президента — Николай Майоров, Николай Рассадин, Инесса Гудас и члены инициативной группы по выдвижению Владимира Сергей Зудин и Николай Жаров.
Всего на инаугурацию приглашено 5 тысяч человек.
Напомним, Владимир Путин возглавит Россию в четвертый раз. На выборах в марте 2018 г. за него отдали голоса 68,7% костромичей.
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