Путин назвал цель своей жизни 

Президент Владимир Путин заявил, что считает смыслом своей жизни сделать все для благополучия России. В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации главы государства. Ее трансляцию ведет РИА Новости.
«Вступая в должность президента РФ, остро осознаю свою колоссальную ответсвенность перед народом и Россией. (…) Заверяю, что цель моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям», — сказал он после вступления в должность.
Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.
Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.