Ещё
Путин назвал цель своей жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Путин назвал цель своей жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Владимир Путин заявил, что считает смыслом своей жизни сделать все для благополучия России. В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации главы государства. Ее трансляцию ведет РИА Новости.
«Вступая в должность президента РФ, остро осознаю свою колоссальную ответсвенность перед народом и Россией. (…) Заверяю, что цель моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям», — сказал он после вступления в должность.
Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.
Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии133  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели233
LIVE: Инаугурация президента России432
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»122
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев53
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой958
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение