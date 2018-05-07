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Путин заявил об особой ответственности государственной власти
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Путин заявил об особой ответственности государственной власти 

РИА Новости 42 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЛЮДЯМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИХ ВОПРОСЫ РЕШАЛИСЬ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК
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