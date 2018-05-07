Путин пообещал сделать Россию процветающим государством

В Кремле проходит торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина . Он прочитал текст президентской присяги, держа руку на Конституции РФ

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сообщил Путин.

Вместе с тем он отметил, что Россия должна быть современной и динамичной страной, наращивающей лидерство.

«Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия предстоят исторические решения, которые определят судьбу страны на десятилетия вперед.