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Срочно: В. Путин вступил в должность президента России
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Срочно: В. Путин вступил в должность президента России 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Москва, 7 мая /Синьхуа/ — Владимир Путин в понедельник вступил в  должность президента России, принеся присягу на Конституции. Он  стал главой страны в четвертый раз. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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