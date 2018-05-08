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Во Франции опровергли принятие Трампом решения по сделке с Ираном
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Во Франции опровергли принятие Трампом решения по сделке с Ираном 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп ничего не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону о своем решении по иранской ядерной сделке, сообщили в Елисейском дворце, передает Reuters.
Таким образом представители французской администрации ответили на просьбу прокомментировать материал The New York Times о том, что Трамп якобы рассказал Макрону о своем решении по соглашению с Ираном.
"Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном", — говорил источник издания.
Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон провели телефонный разговор.
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