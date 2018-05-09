Ещё
Россия раскритиковала решение Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия раскритиковала решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Москва разочарована решением президента США Доноальда Трампа в одностороннем порядке выйти из соглашения по Ирану. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является важнейшей многосторонней договоренностью, одобренной резолюцией Совета Безопасности ООН. Он не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации, — указали в МИД. — Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. План действий доказал свою полную дееспособность».
В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах», грубо попирая нормы международного права.
«Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов», — говорится в заявлении.
На Смоленской-Сенной площади пообещали, что Россия продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество Ираном и открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД.
8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с «тяжелыми последствиями». Иран отказался считать сделку ничтожной.
Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть372
Трамп выдвинул предложение Ирану131
Иран отреагировал на решение Трампа170
Москва осталась без дешевых квартир7
В Лиссабоне умер российский посол29
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение