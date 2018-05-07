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Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
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Путин в четвертый раз вступил в должность президента России 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На торжественной церемонии инаугурации в Кремле он принес присягу на Конституции страны, которая теперь наделяет его соответствующими полномочиями на 6 лет — до 2024 года, передает «Интерфакс».
Текст присяги гласит: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Путин произнес эти слова, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции РФ, который наряду со штандартом и знаком президента относится к символам президентской власти в России. Переплет этого экземпляра Конституции — тот же, на котором в 2008 году давал присягу Дмитрий Медведев, сам же печатный текст Главного закона был позже изменен — он приведен в соответствии с современной редакцией Конституцией РФ, согласно которой президент избирается на 6 лет, а парламент — на 5 лет.
После этого председатель КС РФ Валерий Зорькин объявил, что Путин официально вступил в должность президента РФ.
Избранный президент на инаугурацию выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Путин в этот раз использовал не традиционный «Мерседес», а новый лимузин, вероятно, из проекта «Кортеж». Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.
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