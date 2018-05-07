Ещё
Владимир Путин вступил в должность президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Путин вступил в должность президента России 

Rambler News Service 58 минут назад
Вновь избранный президент России Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы страны, сообщает корреспондент RNS из Кремлевского дворца.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал Путин на церемонии инаугурации.
Начавшийся президентский срок стал четвёртым для главы государства.
Церемония инаугурации состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца и на нее были приглашены около шести тыс. человек. Среди них представители законодательной и исполнительной власти, главы дипломатических миссий, судьи Конституционного суда, деятели науки, культуры и искусства, члены духовенства, а также общественные деятели и представители молодежных организаций.
Владимир Путин был избран президентом России по итогам состоявшихся 18 марта выборов. По данным Центризбиркома, избранный глава государства набрал 76,69% голосов, за него проголосовали свыше 56,4 млн человек. Всего в выборах президента приняли участие более 73,6 млн граждан России, явка составила 67,54% от общего количества избирателей.
Rambler News Service: последние новости
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива Путин поблагодарил членов правительства за работу Песков рассказал о сценарии предстоящей инаугурации Владимира Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели207
LIVE: Инаугурация президента России371
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»104
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение