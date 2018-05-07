Владимир Путин вступил в должность президента России

Вновь избранный президент России Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы страны, сообщает корреспондент RNS из Кремлевского дворца.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации , защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал Путин на церемонии инаугурации.

Начавшийся президентский срок стал четвёртым для главы государства.

Церемония инаугурации состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца и на нее были приглашены около шести тыс. человек. Среди них представители законодательной и исполнительной власти, главы дипломатических миссий, судьи Конституционного суда, деятели науки, культуры и искусства, члены духовенства, а также общественные деятели и представители молодежных организаций.

Владимир Путин был избран президентом России по итогам состоявшихся 18 марта выборов. По данным Центризбиркома, избранный глава государства набрал 76,69% голосов, за него проголосовали свыше 56,4 млн человек. Всего в выборах президента приняли участие более 73,6 млн граждан России, явка составила 67,54% от общего количества избирателей.