Волнительно: Лариса Долина поделилась впечатлениями от инаугурации

Российская певица Лариса Долина прибыла на инаугурацию президента России Владимира Путина . В беседе с корреспондентом «МИР 24» артистка отметила, что атмосфера на церемонии «волнительна».

«Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это очень волнительно — давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые его уважают и любят и надеются на то, что наша страна будет процветать во главе с таким президентом», — отметила Долина.

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