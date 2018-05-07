Волнительно: Лариса Долина поделилась впечатлениями от инаугурации 

Российская певица Лариса Долина прибыла на инаугурацию президента России Владимира Путина. В беседе с корреспондентом «МИР 24» артистка отметила, что атмосфера на церемонии «волнительна».
«Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это очень волнительно — давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые его уважают и любят и надеются на то, что наша страна будет процветать во главе с таким президентом», — отметила Долина.
Напомним, на церемонию инаугурации прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава кремлевской администрации Антон Вайно, вдова первого президента России Наина Ельцина и другие.
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