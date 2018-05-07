Путин выехал на инаугурацию на новом «Кортеже»

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.
Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин, вероятно, из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.