Путин выехал на инаугурацию на новом «Кортеже»

Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта «Кортеж»

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин, вероятно, из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.