Ещё
Путин выехал на инаугурацию на новом «Кортеже»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта «Кортеж» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.
Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин, вероятно, из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.
РИА Новости: последние новости
Почти 90% россиян считают, что стране нужны преобразования, выяснил ВЦИОМ Путин назвал служение людям и отечеству целью своей работы и жизни Медведев с супругой прибыли на церемонию инаугурации президента
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели203
LIVE: Инаугурация президента России328
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»101
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой943
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение