Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук . Документ от 6 мая опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. "Провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Российской академии наук", — говорится в указе. Правительству РФ поручено в течение полугода образовать оргкомитет и утвердить план основных мероприятий празднования юбилея РАН. Российская академия наук — государственная академия, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляющая руководство научными исследованиями в РФ . РАН ведет свою историю с 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда указом Петра Первого была образована Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге