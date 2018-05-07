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Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН
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Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук. Документ от 6 мая опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Российской академии наук", — говорится в указе. Правительству РФ поручено в течение полугода образовать оргкомитет и утвердить план основных мероприятий празднования юбилея РАН.
Российская академия наук — государственная академия, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляющая руководство научными исследованиями в РФ. РАН ведет свою историю с 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда указом Петра Первого была образована Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге.
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