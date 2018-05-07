Некоторые министры на встрече с Путиным получили награды, сообщил источник

"После того, как Путин поблагодарил кабмин за работу, ряд министров получили награды", — сказал собеседник агентства.

В понедельник избранный президент РФ Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.