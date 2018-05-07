Министры на встрече с Путиным получили награды

Некоторые министры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получили награды, сообщил РИА Новости источник в кабмине России.
"После того, как Путин поблагодарил кабмин за работу, ряд министров получили награды", — сказал собеседник агентства.
В понедельник избранный президент РФ Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.
Поздно вечером в воскресенье Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу. По словам президента, кабмин работал достойно, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева.