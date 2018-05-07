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Министры на встрече с Путиным получили награды
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Некоторые министры на встрече с Путиным получили награды, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Некоторые министры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получили награды, сообщил РИА Новости источник в кабмине России.
"После того, как Путин поблагодарил кабмин за работу, ряд министров получили награды", — сказал собеседник агентства.
В понедельник избранный президент РФ Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.
Поздно вечером в воскресенье Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу. По словам президента, кабмин работал достойно, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева.
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