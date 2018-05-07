Ещё
В Кремль прибывают первые гости инаугурации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремль прибывают первые гости инаугурации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, сегодня вступит в должность главы государства. Церемония инаугурации станет для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.
По сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце. Мероприятие продлится около 50 минут, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции.
Начало церемонии намечено на полдень, первые гости уже прибывают в Кремль.
На мероприятии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.
Кроме того, на церемонию приедут все сопредседатели избирательного штаба Путина, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, супруга первого президента России Наина Ельцина.
Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов. Всего церемонию посетят более пяти тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Почти 90% россиян считают, что стране нужны преобразования, выяснил ВЦИОМ Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта "Кортеж" Путин назвал служение людям и отечеству целью своей работы и жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели207
LIVE: Инаугурация президента России362
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»103
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение