В Кремль прибывают первые гости инаугурации

Владимир Путин , переизбранный на новый президентский срок, сегодня вступит в должность главы государства. Церемония инаугурации станет для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.

По сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце. Мероприятие продлится около 50 минут, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции.

Российская эстрада на церемонии инаугурации pic.twitter.com/ZIT6yEJo3G— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 7, 2018 Начало церемонии намечено на полдень, первые гости уже прибывают в Кремль.

Гости церемонии инаугурации собираются в Кремле pic.twitter.com/jEXHNH2ZQK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 7, 2018

Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов. Всего церемонию посетят более пяти тысяч человек.