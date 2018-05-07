В Кремль прибывают первые гости инаугурации 

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, сегодня вступит в должность главы государства. Церемония инаугурации станет для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.
По сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце. Мероприятие продлится около 50 минут, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции.
Начало церемонии намечено на полдень, первые гости уже прибывают в Кремль.
Российская эстрада на церемонии инаугурации pic.twitter.com/ZIT6yEJo3G— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 7, 2018
На мероприятии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.
Гости церемонии инаугурации собираются в Кремле pic.twitter.com/jEXHNH2ZQK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 7, 2018
Кроме того, на церемонию приедут все сопредседатели избирательного штаба Путина, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, супруга первого президента России Наина Ельцина.
Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов. Всего церемонию посетят более пяти тысяч человек.