МИД Китая поздравил Путина

В Китае поздравили Путина с предстоящей инаугурацией

Китай поздравляет Владимира Путина с предстоящим вступлением в должность президента России и выражает уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Путин, переизбранный на новый срок президентом России, в понедельник вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

"Примерно через два часа в России пройдёт церемония инаугурации президента. Китайская сторона выражает искренние поздравления Владимиру Путину в связи вступлением в должность президента", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил уверенность китайской стороны в том, что под руководством президента Путина Россия достигнет новых успехов в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

"Благодаря личным усилиям президента Путина и председателя Си Цзиньпина российско-китайские отношения постоянно поддерживают высокий уровень развития", — отметил дипломат.

Он добавил, что всестороннее стратегическое взаимодействие и партнёрство двух стран находятся на исторически высоком уровне.

"Стороны поддерживают тесный контакт на всех уровнях, а политическое взаимодоверие между сторонами постоянно укрепляется. В необходимое время обмениваются мнениями по региональным и международным вопросам, поддерживают тесный контакт и координацию в рамках многосторонних механизмов, внесли важный вклад в дело поддержания мира и стабильности в мире", — сказал Гэн Шуан.

Он выразил глубокую уверенность в том, что благодаря усилиям лидеров двух стран российско-китайские отношения с каждым днём будут наполняться новым содержанием.