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Путин в четвертый раз стал президентом России
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Путин в четвертый раз стал президентом России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации Владимира Путина, он четвертый раз вступил в должность президента России. Трансляцию церемонии вел Первый канал.
На инаугурацию Путин отправился из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля, он доехал до БКД на российском лимузине «Кортеж», пишет РИА Новости. Президент впервые сел в этот автомобиль.
Принятие присяги прошло в Андреевском зале БКД. «Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — зачитал Путин текст присяги.
На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс».
Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.
Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с пяти до шести лет.
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