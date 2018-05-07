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Источник в кабмине назвал сроки формирования нового правительства
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Источник в кабмине назвал сроки формирования нового правительства 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Источник в кабинете министров рассказал, что члены нынешнего правительства ожидают окончания формирования нового состава органа в течение двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Думаю, это вопрос пары недель", — заявил источник в ответ на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что на встрече президента с нынешним кабмином новый состав правительства не обсуждался.
Ранее сообщалось, что министры ожидают внесения кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму вечером 7 мая.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию инаугурации.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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