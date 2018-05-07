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Кандидатуру премьера ожидают «увидеть» сегодня
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Кандидатуру премьера ожидают «увидеть» сегодня 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы министерств ожидают внесения на рассмотрение нижней палаты парламента РФ кандидатуру нового премьер-министра страны уже вечером в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве.
"Уже сегодня вечером, чтобы завтра голосовать", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда ожидается внесение в Госдуму кандидатуры нового премьера.
В понедельник,7 мая, избранный президент России Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации действующее правительство страны слагает свои полномочия перед главой государства.
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Источник сообщил также, что нынешние члены кабмина ожидают, что формирование нового состава правительства завершится в течение нескольких недель.
Ожидается, добавил собеседник агентства, что новые майские указы будут опубликованы с назначением нового состава правительства.
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Комментарии2  Ещё 3 источника 
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