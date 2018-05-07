Кандидатуру премьера ожидают «увидеть» сегодня

"Уже сегодня вечером, чтобы завтра голосовать", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, когда ожидается внесение в Госдуму кандидатуры нового премьера.

В понедельник,7 мая, избранный президент России Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации действующее правительство страны слагает свои полномочия перед главой государства.

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Источник сообщил также, что нынешние члены кабмина ожидают, что формирование нового состава правительства завершится в течение нескольких недель.

Ожидается, добавил собеседник агентства, что новые майские указы будут опубликованы с назначением нового состава правительства.