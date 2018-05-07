Ещё
Названы сроки формирования нового правительства
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Источник назвал сроки формирования нового правительства
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
Нынешние члены кабмина
РФ
ожидают, что формирование нового состава правительства завершится в течение нескольких недель, заявил
РИА Новости
источник в кабмине.
"Думаю, это вопрос пары недель", — сказал источник.
РИА Новости: последние новости
Почти 90% россиян считают, что стране нужны преобразования, выяснил ВЦИОМ
Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта "Кортеж"
Путин назвал служение людям и отечеству целью своей работы и жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
207
LIVE: Инаугурация президента России
362
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
103
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
946
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика
Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия
В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире
Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки
Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес
Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение