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Россия отправит в Донбасс 76-ю колонну с гумпомощью
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Россия отправит в Донбасс 76-ю колонну с гумпомощью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено МЧС России
Очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью, отправится из Ростовской области в Донецкую и Луганскую области в канун Дня Победы.
По информации МЧС России, автомобили с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Традиционно колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". В этот раз МЧС доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты.
Россия осуществляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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