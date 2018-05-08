Россия отправит в Донбасс 76-ю колонну с гумпомощью

Очередная, 76-я колонна с гуманитарной помощью, отправится из Ростовской области в Донецкую и Луганскую области в канун Дня Победы.

По информации МЧС России, автомобили с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины покинут Донской спасательный центр рано утром 8 мая. Традиционно колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган ". В этот раз МЧС доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, учебники и медикаменты.

Россия осуществляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

За этот период 75 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 29 марта.