Церемония инаугурации Владимира Путина. Трансляция «ВМ»

Торжественная процедура вступления в должность главы государства пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

В понедельник, 7 мая, в 11:45 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет церемония инаугурации Владимира Путина, избранного на новый шестилетний срок президентом России. Эта церемония станет для него четвертой в политической карьере.

Напомним, что за действующего президента отдали голоса 76,69 процента избирателей — 56 миллионов 430 тысяч 712 человек.

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Что сделает Владимир Путин после 7 мая Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта

Какие действия предпримет Владимир Путин сразу после своей инаугурации 7 мая? Помимо, разумеется, назначения нового правительства, вокруг состава которого сейчас много домыслов и досужих рассуждений. Впрочем, соответствующие слухи будут либо опровергнуты, либо подтверждены непосредственно 7 мая и в самые первые дни после вступления в должность президента в четвертый раз. Наибольший интерес для широкой публики представляют планы Путина в области социальной политики. Какими они могут быть? (далее…)