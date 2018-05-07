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Церемония инаугурации Владимира Путина. Трансляция «ВМ»
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Церемония инаугурации Владимира Путина. Трансляция «ВМ» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Торжественная процедура вступления в должность главы государства пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
В понедельник, 7 мая, в 11:45 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет церемония инаугурации Владимира Путина, избранного на новый шестилетний срок президентом России. Эта церемония станет для него четвертой в политической карьере.
Напомним, что за действующего президента отдали голоса 76,69 процента избирателей — 56 миллионов 430 тысяч 712 человек.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Что сделает Владимир Путин после 7 мая  Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта
Какие действия предпримет Владимир Путин сразу после своей инаугурации 7 мая? Помимо, разумеется, назначения нового правительства, вокруг состава которого сейчас много домыслов и досужих рассуждений. Впрочем, соответствующие слухи будут либо опровергнуты, либо подтверждены непосредственно 7 мая и в самые первые дни после вступления в должность президента в четвертый раз. Наибольший интерес для широкой публики представляют планы Путина в области социальной политики. Какими они могут быть? (далее…)
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