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МИД КНР: под руководством Путина Россия достигнет новых успехов в экономическом развитии
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МИД КНР: под руководством Путина Россия достигнет новых успехов в экономическом развитии 

ТАСС 39 минут назад
ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Россия под руководством Владимира Путина достигнет новых успехов в социально-экономическом развитии. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, председатель КНР Си Цзиньпин уже направил российскому лидеру поздравление в связи с предстоящей инаугурацией.
"Китай хочет заранее выразить свои сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину. Председатель КНР Си Цзиньпин уже направил ему свои поздравления", — сказал дипломат. «Мы уверены, что под руководством президента Путина Россия достигнет еще больших успехов в своем национальном, экономическом и социальном развитии», — подчеркнул дипломат.
"Под стратегическим руководством и при личном внимании двух лидеров двусторонние связи развиваются на новом уровне. Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества переживают лучший этап в истории своего развития. Стороны ведут тесные контакты на всех уровнях, а сотрудничество во всех областях осуществляется успешно", — указал Гэн Шуан.
"Между нами достигнуто взаимное политическое доверие, мы поддерживаем контакты по важнейшим международным и региональным событиям. Китай и Россия ведут активную коммуникацию в рамках многосторонних институтов и вносят свой вклад в глобальный мир и стабильность", — резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Церемония вступления президента России в должность начнется 7 мая в полдень.
В ходе очередных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Согласно Конституции РФ, после вступления в должность 7 мая он получит право работать на этом посту шесть лет, то есть до 7 мая 2024 года.
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