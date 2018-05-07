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Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра 8 мая
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Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра 8 мая
Говорит Москва
26 минут назад
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Парламентарий напомнила, что в соответствии с Конституцией, президент вносит кандидатуру председателя правительства в течение двух недель.
Госдума
должна рассмотреть её в течение недели с момента внесения.
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