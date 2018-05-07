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Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра 8 мая
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Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра 8 мая 

Говорит Москва 26 минут назад
Парламентарий напомнила, что в соответствии с Конституцией, президент вносит кандидатуру председателя правительства в течение двух недель. Госдума должна рассмотреть её в течение недели с момента внесения.
Говорит Москва: последние новости
Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов граждан Володин не исключил, что Дума рассмотрит кандидатуру премьера на заседании 8 мая На акции протеста в Петербурге задержано около 200 человек
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