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США попирают международный консенсус, заявил глава МИД Пакистана
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США попирают международный консенсус, заявил глава МИД Пакистана 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Признание Иерусалима столицей Израиля и намерение США перевести туда свое посольство являются попранием международного консенсуса по этой важной проблеме, заявила первый замглавы МИД Пакистана Темина Джанджуа.
"Признание со стороны США Иерусалима столицей Израиля, а также их планы перевести туда свое посольство являются попранием глобального консенсуса по этому важному вопросу — как это было отражено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Организации Исламского сотрудничества. Представители различных континентов, культур и конфессий вместе противостоят этому шагу", — сказала Джанджуа, выступая перед участниками 45-й сессии Совета глав МИД в Дакке. Текст ее выступления опубликован на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства.
Как отметила дипломат, «народ и правительство Пакистана в полной мере разделяют эти настроения».
"Наш парламент единогласно принял резолюции, решительно осуждающие это регрессивное решение", — напомнила Джанджуа.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Ранее израильский министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеев Элькин сообщил РИА Новости, что на торжественное открытие в городе американского посольства приедут зять президента США Джаред Кушнер и министр финансов страны Стивен Мнучин.
Мусульмане в разных странах протестуют против решения США по Иерусалиму
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