США попирают международный консенсус, заявил глава МИД Пакистана

"Признание со стороны США Иерусалима столицей Израиля, а также их планы перевести туда свое посольство являются попранием глобального консенсуса по этому важному вопросу — как это было отражено в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН Организации Исламского сотрудничества . Представители различных континентов, культур и конфессий вместе противостоят этому шагу", — сказала Джанджуа, выступая перед участниками 45-й сессии Совета глав МИД в Дакке . Текст ее выступления опубликован на сайте пакистанского внешнеполитического ведомства.

Как отметила дипломат, «народ и правительство Пакистана в полной мере разделяют эти настроения».

"Наш парламент единогласно принял резолюции, решительно осуждающие это регрессивное решение", — напомнила Джанджуа.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

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