Симоньян приснились отравления на инаугурации президента 

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем твиттере рассказала о сне, который она увидела в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина и на фоне «дела Скрипаля».
Симоньян приснилось, что на церемонии «иностранные гости», отравленные «неизвестным веществом», один за другим падают в обморок. По словам Симоньян, в ее сне гостей отравили, «предположительно, агенты британской разведки», чтобы «испортить праздник» россиянам.
«И как теперь выбрать платье?» — заключила она.
В комментариях главреду RT посоветовали надеть костюм химзащиты или «одеться казачкой», некоторые пользователи назвали ее «ясновидящей» и предположили, что она видит «вещие сны».
Инаугурация Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят около пяти тысяч гостей, среди которых будут участники избирательной кампании и волонтеры.