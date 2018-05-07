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Симоньян приснились отравления на инаугурации президента
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Симоньян приснились отравления на инаугурации президента 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем твиттере рассказала о сне, который она увидела в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина и на фоне «дела Скрипаля».
Симоньян приснилось, что на церемонии «иностранные гости», отравленные «неизвестным веществом», один за другим падают в обморок. По словам Симоньян, в ее сне гостей отравили, «предположительно, агенты британской разведки», чтобы «испортить праздник» россиянам.
«И как теперь выбрать платье?» — заключила она.
В комментариях главреду RT посоветовали надеть костюм химзащиты или «одеться казачкой», некоторые пользователи назвали ее «ясновидящей» и предположили, что она видит «вещие сны».
Инаугурация Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят около пяти тысяч гостей, среди которых будут участники избирательной кампании и волонтеры.
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