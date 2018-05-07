Симоньян приснились отравления на инаугурации президента

Симоньян приснилось, что на церемонии «иностранные гости», отравленные «неизвестным веществом», один за другим падают в обморок. По словам Симоньян, в ее сне гостей отравили, «предположительно, агенты британской разведки», чтобы «испортить праздник» россиянам.

«И как теперь выбрать платье?» — заключила она.

В комментариях главреду RT посоветовали надеть костюм химзащиты или «одеться казачкой», некоторые пользователи назвали ее «ясновидящей» и предположили, что она видит «вещие сны».

Инаугурация Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят около пяти тысяч гостей, среди которых будут участники избирательной кампании и волонтеры.