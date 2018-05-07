В Думе одобрили процедуру утверждения премьера

Комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил на своем заседании в понедельник процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства РФ. Об этом журналистам сообщила его глава Ольга Савастьянова.
"По Конституции РФ президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства РФ в течение двух недель, Государственная дума должна рассмотреть ее в течение одной недели. Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, но для оперативного решения этого вопроса сегодня комитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласия на назначение", — сказала она.
По ее словам, предусмотрено, что на заседании президент РФ или его уполномоченный будут представлять кандидата, который затем выступит со свои докладом и программой.
"Время по данному вопросу не ограничивается. Мы понимаем, насколько это важно", — отметила глава комитета.
Затем у каждой фракции будет возможность задать по два вопроса кандидату и высказать свою позицию в рамках 10-минутного выступления, добавила Савастьянова.
Она также напомнила, что, согласно регламенту, перед пленарным заседанием должны быть проведены консультации кандидата в премьеры со всеми фракциями.
"Решение о даче согласия на его назначение будет приниматься простым числом голосов депутатов (226), голосование может быть как открытым, так и тайным", — сказала глава комитета.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Госдума на заседании 8 мая рассмотрит кандидатуру премьера в случае ее внесения 7 мая после инаугурации президента. По его словам, на такой случай уже предварительно запланированы консультации кандидата на пост председателя правительства, которые могут состояться 7 мая ("Единая Россия" в 16:00 и ЛДПР в 18:00) и 8 мая (КПРФ в 10:00 и "Справедливая Россия" в 12:00). Само заседание Госдумы может начаться в 15:00 8 мая.