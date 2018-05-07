В Думе одобрили процедуру утверждения премьера

Комитет Думы по контролю и регламенту одобрил процедуру утверждения кандидатуры премьера

Комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил на своем заседании в понедельник процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства РФ . Об этом журналистам сообщила его глава Ольга Савастьянова

"По Конституции РФ президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства РФ в течение двух недель, Государственная дума должна рассмотреть ее в течение одной недели. Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, но для оперативного решения этого вопроса сегодня комитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласия на назначение", — сказала она.

По ее словам, предусмотрено, что на заседании президент РФ или его уполномоченный будут представлять кандидата, который затем выступит со свои докладом и программой.

"Время по данному вопросу не ограничивается. Мы понимаем, насколько это важно", — отметила глава комитета.

Затем у каждой фракции будет возможность задать по два вопроса кандидату и высказать свою позицию в рамках 10-минутного выступления, добавила Савастьянова.

Она также напомнила, что, согласно регламенту, перед пленарным заседанием должны быть проведены консультации кандидата в премьеры со всеми фракциями.