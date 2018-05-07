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Когда ждать начала Третьей мировой
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Когда ждать начала Третьей мировой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Репортер» рассказал, может ли третья мировая война начаться уже в 2018 году.
Автор статьи отмечает усугубление противоречий между лидерами мировых держав, рост количества локальных войн и ускорившееся наращивание вооружений.
Между тем военные и политические эксперты часто придерживаются противоположных мнений о вероятности новой мировой войны. Так, американец Иоахим Хагопиан уверен, что война России против США уже близко, а соперники уже обсуждают ее с союзниками.
Другой американец, высокопоставленный военный Александр Ричард Ширефф, также прогнозирует российско-американскую войну, а также поражение США и вхождение в состав России прибалтийских государств.
Тем временем советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев ранее выражал уверенность, что третья мировая всегда будет «на носу», если США не подавят свое желание управлять всем миром.
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