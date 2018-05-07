Когда ждать начала Третьей мировой

«Репортер» рассказал, может ли третья мировая война начаться уже в 2018 году.

Автор статьи отмечает усугубление противоречий между лидерами мировых держав, рост количества локальных войн и ускорившееся наращивание вооружений.

Между тем военные и политические эксперты часто придерживаются противоположных мнений о вероятности новой мировой войны. Так, американец Иоахим Хагопиан уверен, что война России против США уже близко, а соперники уже обсуждают ее с союзниками.

Другой американец, высокопоставленный военный Александр Ричард Ширефф, также прогнозирует российско-американскую войну, а также поражение США и вхождение в состав России прибалтийских государств.