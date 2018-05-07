Ещё
Эксперт прокомментировал реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал реакцию Госдепа на высказывание Джулиани об иранском режиме 

RT на русском 33 минуты назад
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепартамента о том, что Рудольф Джулиани, который в настоящее время входит в группу юристов президента США Дональда Трампа, не может высказываться от имени нынешней американской администрации. Ранее Джулиани заявил, что Трамп якобы «привержен смене режима» в Иране.
«Когда мы говорим о США и их позиции, мы должны понимать, о ком мы говорим. Есть президент Трамп и его окружение, а есть те, кто занимается внешней политикой и международными отношениями: сотрудники Госдепа, Пентагона и другие должностные лица, которые отвечают по своему статусу за это. Президент Трамп и окружение занимаются вопросами, связанными с переизбранием и укреплением его позиций внутри государства, они часто делают заявления, которые основаны на их видении, которые могут иметь опосредованное отношение к государственным делам, например, заявление Джулиани о позиции США по иранской сделке. Оно сделано для определённой целевой аудитории, доля иранцев, которые находятся в США, у них есть своя позиция, весьма критическая по отношению к действующему режиму в Иране. Это политическое заявление, направленное, на создание электоральной базы и укрепление поддержки Дональда Трампа», — отметил Ярыгин.
Эксперт добавил, что такое заявление может не иметь отношения к реализации внешнеполитической линии, но связано, скорее всего, с тем, что иранская тема на пике обсуждения.
«Джулиани делает такое заявление, но делает не сколько в отношении Ирана, но и в отношении самого Трампа, его предвыборных обещаний. Всё еще сильна в США избирательная повестка. Трамп говорил во время своей предвыборной кампании, что он будет разбираться с наследием Обамы, и что иранская сделка ужасна, что она не соответствует политическим интересам США. Сотрудникам Госдепа или аналитическим центрам, которые оказывают экспертную поддержку, часто приходится либо опровергать такие заявления, либо уточнять что-то, выкручиваться», — заключил Ярыгин.
Ярыгин отметил, что «политическая недисциплинированность, которая наблюдается в США, связана с вопросами внутренней политики, а не внешней, и заявление Джулиани не означает, что он обладает инсайдерской информацией».
Ранее ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что Рудольф Джулиани, который в настоящее время входит в группу юристов президента США Дональда Трампа, не может высказываться от имени нынешней американской администрации.
6 мая адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп желает сменить власть в Иране.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов россиян Почему Макрон стремится наладить «исторический диалог» с Путиным Маккейн придумал, как отомстить Путину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей445
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой878
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика15
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы4
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой16
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение