В ГД назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

Госдума определит процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства Российской Федерации на ближайшем пленарном заседании после внесения кандидатуры премьер-министра в нижнюю палату парламента и рассмотрит ее в течение одной недели, сообщила в понедельник журналистам председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова (ЕР).
Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.
"По Конституции Российской Федерации президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства в течение двух недель, Государственная Дума в соответствии с конституцией и регламентом Государственной Думы должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели", — сказала Савастьянова.
"На данный момент кандидатура не внесена. Но так как Государственная Дума в обязательном порядке этот вопрос будет рассматривать, для того чтобы мы могли оперативно этот вопрос решить, соответственно сегодня на нашем комитете по контролю и регламенту рассмотрена и утверждена эта процедура для рассмотрения на Совете Государственной Думы назначения на данную должность", — добавила она.
По ее словам, сама процедура дачи согласия парламентариев кандидатуре на пост председателя правительства будет предусматривать внесение этой кандидатуры президентом или его уполномоченным представителем в Госдуму; затем кандидат представит свою программу в докладе, после чего у фракций Госдумы будет возможность задать по два вопроса к кандидату на пост председателя правительства. После этого представители фракций смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, а по итогам Госдума примет решение большинством голосов от числа депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, со всеми фракциями у кандидата состоятся консультации, где они могут обсудить все интересующие депутатов вопросы и предложения.
Савастьянова также пояснила, что после внесения кандидатуры премьер-министра депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства Российской Федерации. Дата и время голосования будут определены уже после того, когда кандидатура будет внесена.
"Если сегодня будет внесена, тогда соответственно завтра состоится пленарное заседание и это будет единственным вопросом, который в рамках пленарного заседания будет рассматриваться", — сказал Савастьянова.
Ранее в нижней палате сообщили РИА Новости, что депутаты смогут утвердить предложенную кандидатуру уже на следующий день после инаугурации. При этом источник в парламенте сообщил РИА Новости, что фракции Госдумы готовятся к встрече с Дмитрием Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с претендентом до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.