В ГД назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

Сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.

"По Конституции Российской Федерации президент вносит кандидатуру на назначение председателя правительства в течение двух недель, Государственная Дума в соответствии с конституцией и регламентом Государственной Думы должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели", — сказала Савастьянова.

"На данный момент кандидатура не внесена. Но так как Государственная Дума в обязательном порядке этот вопрос будет рассматривать, для того чтобы мы могли оперативно этот вопрос решить, соответственно сегодня на нашем комитете по контролю и регламенту рассмотрена и утверждена эта процедура для рассмотрения на Совете Государственной Думы назначения на данную должность", — добавила она.

По ее словам, сама процедура дачи согласия парламентариев кандидатуре на пост председателя правительства будет предусматривать внесение этой кандидатуры президентом или его уполномоченным представителем в Госдуму; затем кандидат представит свою программу в докладе, после чего у фракций Госдумы будет возможность задать по два вопроса к кандидату на пост председателя правительства. После этого представители фракций смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, а по итогам Госдума примет решение большинством голосов от числа депутатов нижней палаты парламента. Кроме того, со всеми фракциями у кандидата состоятся консультации, где они могут обсудить все интересующие депутатов вопросы и предложения.

Савастьянова также пояснила, что после внесения кандидатуры премьер-министра депутаты в ходе пленарного заседания определят, каким образом — тайно или открыто — будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства Российской Федерации. Дата и время голосования будут определены уже после того, когда кандидатура будет внесена.

"Если сегодня будет внесена, тогда соответственно завтра состоится пленарное заседание и это будет единственным вопросом, который в рамках пленарного заседания будет рассматриваться", — сказал Савастьянова.

Ранее в нижней палате сообщили РИА Новости , что депутаты смогут утвердить предложенную кандидатуру уже на следующий день после инаугурации. При этом источник в парламенте сообщил РИА Новости, что фракции Госдумы готовятся к встрече с Дмитрием Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ.