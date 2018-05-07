Руководство Новосибирской области отправится на инаугурацию Владимира Путина 

Сегодня, 7 мая, в Андреевском зале Кремля состоится церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. На инаугурацию отправится спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Кроме него Новосибирскую область будут представлять врио губернатора Андрей Травников, председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева, директор Чкаловского авиазавода Сергей Смирнов, врач и бывший депутат ГД Сергей Дрофеев, члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты Ирина Кива, руководитель МАРП Юрий Бернадский, депутат Законодательного собрания Александр Кулинич.
Напомним, что Андрей Шимкив входил в состав инициативной группы, которая в конце декабря 2017 года на встрече в Москве выдвинула кандидатуру Владимира Путина на выборы президента.
В СМИ сообщают, что среди приглашенных на церемонию — также сопредседатели избирательного штаба Путина, супруга первого президента России Наина Ельцина, музыкант Юрий Башмет, хоккеист Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, именитый новосибирский боец Роман Власов. Сообщается также, что гостями и участниками церемонии станут около 5 тысяч человек.
Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин набрал 76,69% голосов. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Сегодня в Кремле, вновь избранный глава государства произнесет текст присяги. Официальное сообщение о вступлении Путина в должность сделает председатель Конституционного суда. После этого президент обратится к гражданам с речью.
Отметим, что список гостей церемонии определяется службой протокола президента. На инаугурации обязательно должны присутствовать члены кабинета Министров РФ, представители обеих палат российского парламента, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда и дипломатический корпус.
Начало трансляции церемонии запланировано на 12:00, она продлится около часа.