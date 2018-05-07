Руководство Новосибирской области отправится на инаугурацию Владимира Путина

Андрей Шимкив. Сегодня, 7 мая, в Андреевском зале Кремля состоится церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. На инаугурацию отправится спикер Законодательного собрания Новосибирской области

Кроме него Новосибирскую область будут представлять врио губернатора Андрей Травников , председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева, директор Чкаловского авиазавода Сергей Смирнов , врач и бывший депутат ГД Сергей Дрофеев, члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты Ирина Кива, руководитель МАРП Юрий Бернадский, депутат Законодательного собрания Александр Кулинич.

Напомним, что Андрей Шимкив входил в состав инициативной группы, которая в конце декабря 2017 года на встрече в Москве выдвинула кандидатуру Владимира Путина на выборы президента.

Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин набрал 76,69% голосов. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Сегодня в Кремле, вновь избранный глава государства произнесет текст присяги. Официальное сообщение о вступлении Путина в должность сделает председатель Конституционного суда. После этого президент обратится к гражданам с речью.

Отметим, что список гостей церемонии определяется службой протокола президента. На инаугурации обязательно должны присутствовать члены кабинета Министров РФ , представители обеих палат российского парламента, руководители администрации президента , судьи Конституционного суда и дипломатический корпус.

Начало трансляции церемонии запланировано на 12:00, она продлится около часа.