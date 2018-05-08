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Россия рассчитывает на участие Армении в саммите ЕврАзЭс — Песков
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Россия рассчитывает на участие Армении в саммите ЕврАзЭс — Песков 

Федеральное агентство новостей 5 часов назад
Москва, 8 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, ожидается ли участие Армении в саммите ЕврАзЭС.
«Ожидается. Как правило, на полях таких мероприятий проходят двусторонние встречи. Мы на это рассчитываем», — сказал представитель Кремля.
Пескову также был задан вопрос о том, что недавно российский журналист Михаил Леонтьев «нелицеприятно высказывался об Армении».
«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной позицией Москвы», — подчеркнул Песков.
Напомним, как заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, Россия считает, что Армении необходимо решать свои внутренние проблемы в соответствии с конституцией и в рамках правового поля.
Во вторник лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что Армения и руководство страны должны пересмотреть в сторону улучшения свои отношения с США.
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