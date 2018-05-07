Макрон похвастался влиянием на Путина

Президент Эммануэль Макрон заявил, что его «неумолимый» подход к вопросу российского вмешательства во внутреннюю политику Франции заставил президента России Владимира Путина одуматься. Об этом французский президент сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche, сообщает Североамериканское бюро НСН. «Мы не оставим это (вмешательство — прим. НСН) без ответа. Именно с таким отношением можно добиться уважения других. Российская пропаганда стала менее интенсивной по отношению к нам», — цитирует Макрона Bloomberg

24 и 25 мая состоится визит французского президента в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Макрон заявил, что хочет построить «стратегический диалог» с Россией, но «без какой-либо наивности».

Напомним, после выборов президента Франции в мае 2017 года, Макрон пригласил Путина в Версаль и во время совместной пресс-конференции обвинил российские СМИ в причастности к «лживой пропаганде» во время предвыборной кампании.