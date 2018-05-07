Ещё
Макрон похвастался влиянием на Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон похвастался влиянием на Путина 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Эммануэль Макрон заявил, что его «неумолимый» подход к вопросу российского вмешательства во внутреннюю политику Франции заставил президента России Владимира Путина одуматься. Об этом французский президент сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche, сообщает Североамериканское бюро НСН. «Мы не оставим это (вмешательство — прим. НСН) без ответа. Именно с таким отношением можно добиться уважения других. Российская пропаганда стала менее интенсивной по отношению к нам», — цитирует Макрона Bloomberg.
24 и 25 мая состоится визит французского президента в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Макрон заявил, что хочет построить «стратегический диалог» с Россией, но «без какой-либо наивности».
Напомним, после выборов президента Франции в мае 2017 года, Макрон пригласил Путина в Версаль и во время совместной пресс-конференции обвинил российские СМИ в причастности к «лживой пропаганде» во время предвыборной кампании.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Адмиралы РФ и Украины сразились в «Морской бой» за Керченский пролив Сценарий инаугурации президента пройдет по устоявшемуся сценарию Мэрия разрешила Навальному провести акцию на проспекте Сахарова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей316
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой839
На Украине рассказали о планах на Крымский мост560
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика8
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Видео
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение