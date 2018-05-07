Командная работа с привкусом «саботажа». Истекает срок полномочий правительства

Инаугурация переизбранного президента РФ Владимира Путина пройдёт 7 мая. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что церемония пройдёт по традиционному сценарию. Накануне поздно вечером он провёл встречу с членами правительства, срок полномочий которого истекает в понедельник, и поблагодарил их за проделанную работу. Прошедшие шесть лет работы президент страны счёл «насыщенными» и «наполненными новыми вызовами и неординарными событиями» как в России , так и в мире, сообщает сайт Кремля.

«Самое большое достижение правительства — может быть, это связано не столько с Медведевым , сколько с экономическим блоком, что экономического провала, такого абсолютного провала не произошло, равновесие удалось удержать», — считает Бунин.

Правительство Медведева: Шесть лет ни шатко ни валко Во время встречи Владимир Путин также особо отметил роль премьер-министра России Дмитрия Медведева в работе правительства.

«Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева», — цитирует слова президента «Газета.ру»

Однако с мнением о большой заслуге Медведева не согласился директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин . Ранее в эфире НСН он заявил, что премьер-министр занимался саботажем выполнения майских указов президента (ряд поручений, касающихся в том числе социальной сферы, которые Владимир Путин отдал после вступления в должность в 2012 году).

«Медведев запомнился чудовищными заявлениями. В ситуации, когда федеральный бюджет захлебывался от денег, он отказался повышать пенсии пенсионерам Крыма с формулировкой «денег нет, но вы держитесь». Он отказался повышать зарплаты врачам, учителям, сказав, что если учителя хотят жить по-человечески, то они должны уйти в бизнес. Господин Медведев запомнился тем, что он шесть лет занимался публичным, демонстративным и исключительно успешным саботажем майских указов президента Путина, которые так и не выполнены», — возмутился в эфире НСН Делягин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что имя кандидата на должность премьер-министра Владимир Путин может озвучить сразу после инаугурации. Однако он не стал уточнять, в какой форме это будет сделано, сообщает «Свободная Пресса».