Американские СМИ присудили России победу в Сирии 

В американском издании Newsweek вышла статья под названием «Россия выиграла в Сирии. Бросит ли она теперь вызов США в Ливане?». Об этом сообщает Североамериканское бюро НСН.
Авторы материала утверждают, что Россия почти полностью обеспечила победу в Сирии президенту Башару Асаду. Кроме того, ей удалось установить долговременное военное присутствие в Средиземноморье.
В Ливане в воскресенье, 6 мая, прошли первые за девять лет парламентские выборы. Журналисты американского издания утверждают, что российская сторона нацелена на использование маленького государства для усиления своего влияния на Среднем Востоке и в Средиземноморье.