Американские СМИ присудили России победу в Сирии

В американском издании Newsweek вышла статья под названием « Россия выиграла в Сирии . Бросит ли она теперь вызов США Ливане ?». Об этом сообщает Североамериканское бюро НСН.

Авторы материала утверждают, что Россия почти полностью обеспечила победу в Сирии президенту Башару Асаду . Кроме того, ей удалось установить долговременное военное присутствие в Средиземноморье.

В Ливане в воскресенье, 6 мая, прошли первые за девять лет парламентские выборы. Журналисты американского издания утверждают, что российская сторона нацелена на использование маленького государства для усиления своего влияния на Среднем Востоке и в Средиземноморье.