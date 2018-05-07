Губернатор Сергей Левченко сегодня примет участие в инаугурации Президента РФ 

Сегодня в Москве состоится церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. Глава государства принесет народу присягу в торжественной обстановке, в присутствии членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы, судей Конституционного суда Российской
Федерации, глав субъектов Федерации, иных приглашенных лиц. В инаугурации примет участие и Губернатор Иркутской области Сергей
Левченко.
Гостей разместят в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной
площади. На церемонию также приглашены доверенные лица Президента,
представители различных движений и организаций. Церемония начнется в 12 часов по московскому времени.