Губернатор Сергей Левченко сегодня примет участие в инаугурации Президента РФ

депутатов Государственной Думы , судей Конституционного суда Российской

Сергей Федерации, глав субъектов Федерации, иных приглашенных лиц. В инаугурации примет участие и Губернатор Иркутской области

Левченко.

Гостей разместят в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной

площади. На церемонию также приглашены доверенные лица Президента,

представители различных движений и организаций. Церемония начнется в 12 часов по московскому времени.