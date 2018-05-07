Правительство сегодня уйдет в отставку 

Сегодня, после инаугурации президента, правительство в полном составе уйдет в отставку. Все члены кабинета министров автоматически получат приставку «исполняющий обязанности». Накануне Владимир Путин встретился с правительством, поблагодарил за сотрудничество и подвел итоги его работы за прошедшие шесть лет, пишут «Вести». После отставки правительства по закону у президента есть две недели на размышления, после чего он должен предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра. Однако, по данным СМИ, это может произойти уже завтра.