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Правительство сегодня уйдет в отставку
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Правительство сегодня уйдет в отставку 

Авторадио 1 час назад
Сегодня, после инаугурации президента, правительство в полном составе уйдет в отставку. Все члены кабинета министров автоматически получат приставку «исполняющий обязанности». Накануне Владимир Путин встретился с правительством, поблагодарил за сотрудничество и подвел итоги его работы за прошедшие шесть лет, пишут «Вести». После отставки правительства по закону у президента есть две недели на размышления, после чего он должен предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра. Однако, по данным СМИ, это может произойти уже завтра.
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