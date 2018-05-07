Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 7 мая

15:00 — Заседание Совета Госдумы.

15:00 — Круглый стол на тему: «Инаугурация президента России. Что изменится в жизни россиян?».

17:00 — Расширенное заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям для рассмотрения законопроекта о реорганизации «Почты России».

Фотоматериалы:

10:00 — Презентация почтовой марки к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

13:00 — Торжественный прием для ветеранов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.