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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 7 мая
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 7 мая 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: superomsk.ru
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
15:00 — Круглый стол на тему: «Инаугурация президента России. Что изменится в жизни россиян?».
17:00 — Расширенное заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям для рассмотрения законопроекта о реорганизации «Почты России».
Фотоматериалы:
10:00 — Презентация почтовой марки к инаугурации президента РФ Владимира Путина.
13:00 — Торжественный прием для ветеранов в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Агентство «Москва»: последние новости
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