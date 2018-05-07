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Функции Кириенко в Кремле могут расширить
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Функции Кириенко в Кремле могут расширить 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
В новой структуре администрации президента, которая будет сформирована после инаугурации 7 мая, нынешний первый зам ее руководителя Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Сейчас Кириенко курирует управления по внутренней политике и по общественным проектам, а также отвечает за развитие интернет-среды. В ближайшем будущем под его контроль может перейти и управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое сейчас возглавляет Андрей Липов. Его действующий куратор — помощник президента, экс-министр связи Игорь Щеголев, по данным издания, сохранит свой функционал, но перейдет в подчинение Кириенко.
Логика перемен описывается очередными попытками администрации исключить «дублирующие функции» между своими подразделениями. О значительном сокращении управлений речь пока не идет, предупреждают собеседники издания.
Сейчас за интернет в Кремле отвечает замначальника управления по общественным проектам Алексей Гореславский, но «ему не всегда хватает помощи технических специалистов», описывает происходящее источник издания. В его подчинении находится департамент современных информационных технологий и новых коммуникаций из шести человек. Гореславский отвечает за контент в интернете, а Липов — за электронную демократию, «цифровой суверенитет» и программное обеспечение. К работе над законопроектом, касающимся регулирования интернета, подключались они оба.
В случае ухода в правительство нынешнего помощника президента Андрея Белоусова — на место первого вице-премьера Игоря Шувалова — Кириенко мог бы претендовать на кураторство и над экспертным управлением. На должность его руководителя он мог бы предложить референта управления внутренней политики Ольгу Аллилуеву, которая отвечает за мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. Если же куратором экономики в Кремле станет руководитель ЦСР Алексей Кудрин, то претендовать на контроль над экспертным управлением будет он.
Велика вероятность ухода из Кремля замглавы администрации Магомедсалама Магомедова. С января 2013 г. никакой аппаратной структуры под ним создано не было, тогда как ответственный за межнациональные и религиозные отношения есть во внутриполитическом блоке — это замначальника управления по внутренней политике Михаил Белоусов. Если Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) будет преобразовано в Миннац, на должность его руководителя может быть назначен Магомедов.
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Комментарии19  Ещё 3 источника 
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