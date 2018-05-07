Джонсон назвал ошибкой возможный отказ от сделки с Ираном 

Сделка с Ираном по атому является лучшей возможностью не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, а обеспокоенности США можно устранить. Об этом говорится в статье главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, опубликованной в газете The New York Times, передает ТАСС.
"Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков", — отметил министр, говоря о принятом в 2015 году Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
Джонсон считает, что у СВПД есть свои слабые стороны, однако «их можно исправить». «В действительности, в настоящее время над тем, чтобы так и произошло, Великобритания работает с администрацией (президента США Дональда) Трампа и нашими французскими и германскими союзниками», — подчеркнул дипломат.
По мнению Джонсона, на данном этапе будет ошибкой отказываться от сделки и снимать ограничения, наложенные на Иран. «Уверен в одном, любая альтернатива является худшим вариантом», — написал глава МИД Соединенного Королевства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ от выполнения СВПД представляет угрозу для международных правовых основ. Сделка, как напомнила дипломат, была заключена группой государств и «прошла одобрение СБ ООН», что делает ее обязательным к исполнению документом.