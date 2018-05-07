Джонсон назвал ошибкой возможный отказ от сделки с Ираном

"Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков", — отметил министр, говоря о принятом в 2015 году Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Джонсон считает, что у СВПД есть свои слабые стороны, однако «их можно исправить». «В действительности, в настоящее время над тем, чтобы так и произошло, Великобритания работает с администрацией (президента США Дональда) Трампа и нашими французскими и германскими союзниками», — подчеркнул дипломат.

По мнению Джонсона, на данном этапе будет ошибкой отказываться от сделки и снимать ограничения, наложенные на Иран. «Уверен в одном, любая альтернатива является худшим вариантом», — написал глава МИД Соединенного Королевства.