Символы президентской власти в Российской Федерации

Указом первого президента России Бориса Ельцина от 5 августа 1996 года «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации» символами президентской власти были утверждены президентский Штандарт, президентский Знак и специальный экземпляр Конституции России . 6 мая 2000 года, в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Российской Федерации Владимира Путина , специальный экземпляр Конституции утратил официальный статус символа президента России.

Штандарт (флаг) президента Российской Федерации — символ президентской власти в Российской Федерации. Утвержден указом президента Бориса Ельцина № 319 от 15 февраля 1994 года «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации».

Штандарт (флаг) президента России представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов (цвета Государственного флага России). В центре — золотое изображение Государственного герба России. Полотнище окаймлено золотой бахромой.

На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента России и датами его пребывания на этом посту. Древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья. Местонахождением оригинала штандарта является служебный кабинет в резиденции президента Российской Федерации в Москве

При вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации оригинал штандарта (флага) располагается рядом с главой государства.

Дубликат штандарта поднимается над резиденцией президента Российской Федерации в Москве, над другими резиденциями во время пребывания президента Российской Федерации в них, устанавливается и поднимается на транспортных средствах президента РФ.

Символ президентской власти — Знак президента Российской Федерации состоит из знака и цепи знака. Описание символа дано указом президента Российской Федерации от 27 июля 1999 года «Об утверждении описания символа президентской власти — Знака Президента Российской Федерации».

Знак из золота представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. Расстояние между концами креста — 60 мм. По краям креста — узкий выпуклый рант. На лицевой стороне креста в центре — накладное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне креста посередине — круглый медальон, по окружности которого — девиз: «Польза, честь и слава». В центре медальона — год изготовления — 1994. В нижней части медальона — изображение лавровых ветвей.

Знак при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с цепью знака.

Цепь знака из золота, серебра и эмали состоит из 17 звеньев, 9 из которых — в виде изображения Государственного герба России, 8 — в виде круглых розеток с девизом: «Польза, честь и слава». На оборотной стороне звеньев цепи знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотыми буквами выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента России и год его вступления в должность.

После принесения присяги президентом России Знак президента России хранится в резиденции президента в Московском Кремле. Использование Знака президента России определяется нормами государственного протокола.

В торжественных случаях президент может надевать знак на шейной ленте, кроме того, предусмотрено в обычное время ношение специальной розетки на лацкане.

Специальный знак президента Российской Федерации и его миниатюрная копия являются именными и остаются у президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Допускается ношение президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, миниатюрной копии Специального знака президента Российской Федерации.

При вступлении в должность вновь избранный президент России приносит присягу на специальном экземпляре Конституции Российской Федерации, который с 1996 по 2000 годы имел статус одного из трех официальных символов президентской власти.

Специальный экземпляр Конституции РФ представляет собой специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции, переплетенного кожей варана красного цвета, на обложке которой размещен накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации». Специальный экземпляр Конституции постоянно хранится в Библиотеке администрации президента Российской Федерации в Кремле и покидает ее стены лишь для участия в процедуре вступления в должность (инаугурации) президента России.

Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации был изготовлен в 1996 году, когда, накануне повторного вступления Бориса Ельцина в должность президента, был издан президентский указ от 5 августа 1996 года «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации». Официальное описание данного символа президентской власти никогда не утверждалось.

За сутки до назначенной на 7 мая 2000 года своей инаугурации исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин указом от 6 мая 2000 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Российской Федерации» отменил указ от 5 августа 1996 года о президентских регалиях. После этого специальный экземпляр текста Конституции утратил официальный статус символа президентской власти и сейчас считается таковым лишь по традиции (именно на нем присягали Владимир Путин в 2000, 2004, 2012 годах и Дмитрий Медведев в 2008 году).