Посол: Макрон говорил с Путиным перед поездкой в США и после неё

Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что Макрон хотел договориться о еженедельных телефонных разговорах с Путиным. По её словам, «так и получается».

«Иногда они даже созваниваются чаще: например, президенты говорили перед поездкой (Макрона. — RT) в Вашингтон и после неё», — заявила посол.

Она добавила, что главы МИД Франции и России «так же регулярно общаются».

По её словам за последние полгода французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан был в России «уже дважды».