Ещё
Посол: Макрон говорил с Путиным перед поездкой в США и после неё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол: Макрон говорил с Путиным перед поездкой в США и после неё 

RT на русском 12 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным перед поездкой в Вашингтон и после неё. Об этом заявила французский посол в Москве Сильви Берманн.
Отвечая на соответствующий вопрос, она отметила, что Макрон хотел договориться о еженедельных телефонных разговорах с Путиным. По её словам, «так и получается».
«Иногда они даже созваниваются чаще: например, президенты говорили перед поездкой (Макрона. — RT) в Вашингтон и после неё», — заявила посол.
Она добавила, что главы МИД Франции и России «так же регулярно общаются».
По её словам за последние полгода французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан был в России «уже дважды».
Берманн добавила, что недавно глава Минобороны Франции Флоранс Парли обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии.
Также во Франции считают, что кризисы на Украине и в Сирии невозможно разрешить без участия России.
RT на русском: последние новости
Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил членов правительства за работу Посол Франции: кризисы на Украине и в Сирии без России не разрешить Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой698
В США рассказали о планах по G2126
Путин обратился к правительству РФ21
Бузова сообщила о замужестве138
Россиянам стоит забыть о низкой инфляции17
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение