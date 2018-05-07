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Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы
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Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Ключевая задача на ближайшие годы — повышение реальных доходов россиян, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства. Его речь публикует в понедельник, 7 мая, сайт Кремля.
«Для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — сказал глава государства.
Он в целом положительно оценил работу кабмина и отметил в этом заслугу премьер-министра Дмитрия Медведева.
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет в понедельник по традиционному сценарию. Инаугурация начнется в полдень.
Выборы президента состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.
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Комментарии13  Ещё 5 источников 
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