Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы

Ключевая задача на ближайшие годы — повышение реальных доходов россиян, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства. Его речь публикует в понедельник, 7 мая, сайт Кремля.

«Для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — сказал глава государства.

Он в целом положительно оценил работу кабмина и отметил в этом заслугу премьер-министра Дмитрия Медведева

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России пройдет в понедельник по традиционному сценарию. Инаугурация начнется в полдень.