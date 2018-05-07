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Президент поблагодарил кабинет министров за работу
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Президент поблагодарил кабинет министров за работу 

Вести.Ru 1 час назад
Владимир Путин встретился с членами правительства и поблагодарил кабинет министров за работу. Встреча прошла поздним вечером в воскресенье, 6 мая.
Президент отметил, что не все пункты майских указов 2012 года были выполнены: были «сложности, проблемы», и «не всех показателей удалось достичь в точности до запятой», приводит слова Путина телеканал «Россия 24».
Однако президент отметил, что «так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект». Он подчеркнул, что есть ощутимые результаты и динамика, вектор стратегического развития задан правильно.
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