Президент поблагодарил кабинет министров за работу

Владимир Путин встретился с членами правительства и поблагодарил кабинет министров за работу. Встреча прошла поздним вечером в воскресенье, 6 мая.

Президент отметил, что не все пункты майских указов 2012 года были выполнены: были «сложности, проблемы», и «не всех показателей удалось достичь в точности до запятой», приводит слова Путина телеканал «Россия 24».

Однако президент отметил, что «так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект». Он подчеркнул, что есть ощутимые результаты и динамика, вектор стратегического развития задан правильно.