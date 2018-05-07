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Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы
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Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ЧЛЕНАМИ КАБМИНА ЗАЯВИЛ, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ — УВЕРЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ГРАЖДАН — КРЕМЛЬ
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